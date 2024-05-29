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  4. Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

29.05.2024 11:09
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Son dakika haberi: Burdur'da diyalizden sonra tedavi alınan hastalardan bir acı haber daha geldi. Olaydan günler sonra Mustafa Demir hayatını kaybetmişti. Son olarak hastalardan Saniye Aksöz de yaşamını yitirdi.

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Son dakika haberi: Türkiye Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastaların sağlık durumunu konuşuyor. İkinci ölüm haberi olayın dördüncü gününde geldi. Diyalizin ardından tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz de hayatını kaybetti. 31 hastanın ise tedavisi sürüyor.

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O GÜN DİYALİZE GİRENLERİN TAMAM HASTANEYE ÇAĞRILDI

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe şeklindeki şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

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3 HASTA ENTÜBE VAZİYETTE

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i de Denizli'de tedaviye alındı. Bu hastalardan 14'ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 11'i normal solunuma başladığı için cihazdan ayrılırken, 3'ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

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ANTALYA'DAN 2 ACI HABER

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Demir (70), dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Demir'in cenazesinin bugün Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalardan Saniye Aksöz de bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Aksöz'ün cenazesinin de Burdur merkez Kozluca köyünde defnedileceği belirtildi.

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Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, 31 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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