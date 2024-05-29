SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa ve İsrail'e çok sert tepki: Kanla beslenen vampir!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İstanbul'u bizlere armağan eden Fatih Sultan Mehmet ve ordusunu milletçe bir kez daha rahmetle anıyoruz.

-İstanbul'un fethi dünya tarihi için ne kadar önemliyse milletimizin kimliği bakımından o derece de önemlidir.

Fetih anlaşılmadan Yahya Kemal'in neden İstanbul'u Türk İstanbul'u diye tarif ettiği anlaşılmaz. Fetih, şehri bir gönül bahçesine, gül bahçesine dönüştürmek demektir.

İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri kabullenemese de İstanbul Türk'tür, Müslümandır. Allah'ın izniyle de öyle kalacaktır.

Aziz İstanbul'u korumaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Dün 28 Mayıs seçimlerinin birinci yıl dönümüydü. İkinci turda yüzde 52,2 oyla milletimizin tercihine mahsar olarak görevi tekrar üstlendik. Buradan aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

28 Mayıs sonrası ifşa olan gizli saklı anlaşmalar ülkemizin nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koydu. Değerlerini nasıl kolayca sattıklarını şbretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmıdır. Asıl pazarlıklar suyun altında saklıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: ÇIK AÇIKLA!

28 Mayıs'taki 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının hazır bolca süresi varken, şüphe bulutları temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin soru işaretlerini gidersin.Her şeyi açıkça itiraf etsin. Biz kim kimi hançerledi kısmıyla hiç ilgilenmedik. O zehirli hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da göz yummadık.

Pazartesi günkü Kabine toplantısı sonrası bir yılda yaptıklarımızın karnesini milletimize sunacağız.

"EY ABD, BU SOYKIRIMDAN SİZ DE İSRAİL KADAR SORUMLUSUNUZ"

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güya güvenli bölgedeki sivillerin yaşam mücadele verdiği çadırlara düzenlenen saldırıda 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere bakmaya kalp, can dayanmıyor. Bir baba, kafası kopmuş bebeğini dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? Hiç mi haddiniz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Yeryüzünde hiçbir din şu vahşeti meşrulaştıramaz. Masum bir bebeğin kafasını koparmayı, sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru gösteremez.

Dünya kanla beslenen vampir Netanyahu'nun barbarlığını izliyor. Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz. Ey Avrupa, İsrail'in bu barbarlığından siz de sorumlusunuz. İsrail'e açık açık destek verdiniz. Gazze'de sadece insanlık, masum yavrular ve bebekler ölmüyor. Gazze'de insanlık ölürken, Avrupa'da demokrasi, basın özgürlüğü, kadın hakları ve çocuk hakları ölüyor.

- "GAZZE'DE BİRLEMİŞ MİLLETLER ÖLDÜ"

Bu saatten sonra kimse bize basın özgürlüğünden bahsetmesin.

Ey BM, soykırmı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Dünyanın kaderi 5 ülkenin eline kaldıysa ne gerek var o binalara? BM kendi personelini bile koruyamadı. BM, ruhuyla ölmüştür.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI: DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

Buradan İslam ülkelerine de bir sözüm var. Ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? İsrailli teröristler, Müslümanların mahremine girip yatak odalarından fotoğraf paylaşıyor. Bebeklerin boynu koparılıyor. İslam alemi ne zaman Filistinli kardeşlerinin hakkını koruyacak? Allah bunun hesabını sorar.

İsrail uluslararası hukukun kontrolüne girmeden hiçbir ülke güvende değildir. Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz? Asla ve asla durmayacaklar. Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail tüm insanlık için, dünya barışı için de bir tehdittir. Netanyahu'nun bugün izinden gittiği Hitler, geç de olsa durdurulmuştur. Tamamen kontrolden çıkmadan bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla derhal durdurulmalıdır.

İsrail uluslararası hukukun kontrolüne girmeden hiçbir ülke güvende değildir. Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz? Asla ve asla durmayacaklar. Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail tüm insanlık için, dünya barışı için de bir tehdittir. Netanyahu'nun bugün izinden gittiği Hitler, geç de olsa durdurulmuştur. Tamamen kontrolden çıkmadan bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla derhal durdurulmalıdır.

İsrail ve onu destekleyenler bu soykırımın unutulacağını sanıyorlar. Açıkçası daha incesinde bunu başardılar. Ancak bu soykırım unutulmayacak. Ölen bebekleri, masum sivilleri dünya unutmayacak. Bu barbarlık unutulmayacak. Sanatçıları, yazarları, bilim insanlarını kasten öldüren bu vahşet unutulmayacak.

Üniversitede gençler, akademik profesörler soykırıma karşı seslerini yükseltiyorlar. Bu uğurda ağır bedeller de ödüyorlar. Buna rağmen okuldan atılma tehdidine rağmen gençler Filistin ile dayanışma halindeler.

Soykırım suçluları, insanlığın vicdanında olduğu gibi hukuk önünde de mahkum edilmediği sürece olmaz.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





