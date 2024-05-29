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  4. Kan Çiçekleri’nin Dilan'ı Yağmur Yüksel sade tarzıyla beğeni topladı! Barış Baktaş sorusu

Kan Çiçekleri’nin Dilan'ı Yağmur Yüksel sade tarzıyla beğeni topladı! Barış Baktaş sorusu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.05.2024 12:59
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"Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem duru güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken bir isim. Katıldığı davette sade tarzıyla boy gösteren Yüksel partneri Barış Baktaş hakkında bakın ne dedi.

Kan Çiçekleri’nin Dilan'ı Yağmur Yüksel sade tarzıyla beğeni topladı! Barış Baktaş sorusu

"Kan Çiçekleri"nin Dilan'ı Yağmur Yüksel oyunculuğuyla son dönemde dikkat çeken isimler arasında.

Hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapılmasına isyan eden Yağmur Yüksel, çirkin yorum yazanlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı.

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Güzel oyuncu Yağmur Yüksel son olarak bir davette görüntülendi. Sade ve şık tarzıyla hayranlarından tam not alan oyuncu partneri Barış Baktaş hakkında da konuştu.

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Yüksel "Dizi olması gerektiği gibi gidiyor. Barış ile isem uyum kimya..." dedi.

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Barış Baktaş ise partneri hakkında "Yağmur ile beraber bir aile olduk, bir enerji oluşuyor birbirimizi aile olarak görüyoruz" dedi.

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Yağmur Yüksel
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