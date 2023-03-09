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Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

09.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz gün montunun önünü açarak sütyenli poz veren Taşkın bu defa kamera karşısına yarı çıplak bir şekilde geçti.

Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

Birbirinden iddialı pozlarıyla tanınan Merve Taşkın paylaşımlarına devam ediyor. Instagram'da 578 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDE

Merve Taşkın geçtiğimiz gün montunun önünü açmış ve sütyeniyle poz vermişti.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

O poz sosyal medyada olay olmuştu...

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Şimdi ise sütyensiz pozuyla kamera önüne geçti.

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

GÖĞÜSLERİNİ SAÇIYLA KAPATTI

Merve Taşkın yarı çıplak verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

Bir pozda göğüslerini shop ile kapatırken diğerinde eliyle, diğerinde ise saçıyla kapattı.

Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

Taşkın'ın o pozuna, 'Babasının gururu', 'İyice aştı kendini' gibi yorumlar geldi.

Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

Fenomen Merve Taşkın montunun önünü açtı, dekolteli poz verdi! 'Taş bebek'

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