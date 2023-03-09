Fenomen Merve Taşkın yarı çıplak poz verdi! Göğüslerini saçıyla kapattı

Birbirinden iddialı pozlarıyla tanınan Merve Taşkın paylaşımlarına devam ediyor. Instagram'da 578 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

CESUR POZLARIYLA GÜNDEMDE

Merve Taşkın geçtiğimiz gün montunun önünü açmış ve sütyeniyle poz vermişti.

O poz sosyal medyada olay olmuştu...

Şimdi ise sütyensiz pozuyla kamera önüne geçti.

GÖĞÜSLERİNİ SAÇIYLA KAPATTI

Merve Taşkın yarı çıplak verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir pozda göğüslerini shop ile kapatırken diğerinde eliyle, diğerinde ise saçıyla kapattı.

Taşkın'ın o pozuna, 'Babasının gururu', 'İyice aştı kendini' gibi yorumlar geldi.





