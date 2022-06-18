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Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi! "Pamuk şeker gibisin"

18.06.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vine ve Youtube videolarıyla tanınan Nez Demir aynı zamanda oyuncudur. O İş Bende, Facia Üçlü gibi projelerde yer alan Nez Demir'in sosyal medyada 3.5 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim, mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi! "Pamuk şeker gibisin"

Sosyal medya fenomeni Nez Demir, pozlarıyla magazin gündeminde zaman zaman adından söz ettiriyor. 1987 doğumlu 35 yaşındaki Nez Demir, mini elbisesiyle verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

"PAMUK ŞEKER GİBİSİN"

Nez Demir'in mini elbiseli pozuna, "Pamuk şeker gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Güzelliğiyle dikkat çeken fenomenin sosyal medya pozları on binlerce beğeni alıyor.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Aslen Rizeli olan Nez Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünü tamamladı.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Ününü ilk olarak Instagram üzerinden çektiği videolar ile edindi.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Sonrasında, bir dönem popüler olan vine içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi!

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Instagram
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