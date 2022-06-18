Fenomen Nez Demir mini elbisesiyle poz verdi! "Pamuk şeker gibisin"

Sosyal medya fenomeni Nez Demir, pozlarıyla magazin gündeminde zaman zaman adından söz ettiriyor. 1987 doğumlu 35 yaşındaki Nez Demir, mini elbisesiyle verdiği pozla beğeni yağmuruna tutuldu.

"PAMUK ŞEKER GİBİSİN"

Nez Demir'in mini elbiseli pozuna, "Pamuk şeker gibisin", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.

Güzelliğiyle dikkat çeken fenomenin sosyal medya pozları on binlerce beğeni alıyor.

Aslen Rizeli olan Nez Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünü tamamladı.

Ününü ilk olarak Instagram üzerinden çektiği videolar ile edindi.

Sonrasında, bir dönem popüler olan vine içerikleri ile adını geniş kitlelere duyurdu.





