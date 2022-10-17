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Fenomen Rachel Araz evindeki 10 çalışana 250 Bin TL ödedi! Kazancı gündem oldu

17.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sami Kiresepi ile evli olan fenomen Rachel Araz kazancıyla gündeme geldi. Çalışanlarına ödediği iddia edilen maaşla adından söz ettiren ünlü fenomen 10 çalışana 250 Bin TL ödüyormuş. İddialara göre Araz'ın saray yavrusu gibi evinde her işe bakan bir yardımcı var.

Fenomen Rachel Araz evindeki 10 çalışana 250 Bin TL ödedi! Kazancı gündem oldu

Fenomen Rachel Araz kazancıyla gündem oldu. Evinde bahçıvan, aşçı, dadı ve birçok yardımcıdan oluşan bir ordu çalıştırdığı konuşulan Rachel Araz'ın ödediği maaşlar dudak uçuklattı.

Evinde 2 aşçı, bir şoför, bir bahçıvan, temizlikte ve ev işleriyle ilgilenen iki kişi bir de bakıcısı var. 2. Sayfa'nın haberine göre; evde çalışan toplam 10 kişi var.

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KAZANCI VE HARCADIKLARI GÜNDEMDE

Bunun dışında Rachel Araz 4 bin sterline de dadı çalıştırıyor. Sosyetik fenomen ayrıca Mykonos'taki evi ile ilgilenen bir çalışana da 1500 Euro maaş veriyor.

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İddialara göre Araz hikaye paylaşımı başına 100 bin TL, post başına da 200 bin TL kazanıyor.

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rachel araz rachel
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