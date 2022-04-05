Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Makyaj videoları, günlük yaşam tarzı videolar ile ünlenen Şeyda Erdoğan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı pozları ve kombinleriyle zaman zaman ilgi odağı olan Şeyda Erdoğan bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

ŞEYDA ERDOĞAN DEKOLTELİ POZUYLA BAKIN KİME BENZETİLDİ

24 yaşındaki Şeyda Erdoğan Instagram'da kombini, pozları ve makyaj stili ile dikkat çekiyor.

Şeyda Erdoğan geçtiğimiz günlerde fermuarını açık bıraktığı pozuyla gündeme gelmişti.

Bu sefer mini, dekolteli pozunu paylaşan Şeyda Erdoğan çok sayıda yorum aldı.



Fenomen bu pozuyla Mona Lisa tablosuna benzetildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni tamamlayan Erdoğan'ın Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.





