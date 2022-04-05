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Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

05.04.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında içerik üreten fenomen Şeyda Erdoğan aynı zamanda oyuncudur. Düş Peşime, Kafalar Karışık, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? gibi projelerde yer alan Şeyda Erdoğan Instagram pozuyla çok konuşuldu.

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Makyaj videoları, günlük yaşam tarzı videolar ile ünlenen Şeyda Erdoğan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. İddialı pozları ve kombinleriyle zaman zaman ilgi odağı olan Şeyda Erdoğan bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

ŞEYDA ERDOĞAN DEKOLTELİ POZUYLA BAKIN KİME BENZETİLDİ

24 yaşındaki Şeyda Erdoğan Instagram'da kombini, pozları ve makyaj stili ile dikkat çekiyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Şeyda Erdoğan geçtiğimiz günlerde fermuarını açık bıraktığı pozuyla gündeme gelmişti.

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Bu sefer mini, dekolteli pozunu paylaşan Şeyda Erdoğan çok sayıda yorum aldı.
Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Fenomen bu pozuyla Mona Lisa tablosuna benzetildi.

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni tamamlayan Erdoğan'ın Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

Fenomen Şeyda Erdoğan dekolteki kombiniyle dikkat çekti! Bakın neye benzetildi...

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Anahtar Kelimeler:
Şeyda Erdoğan Instagram
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