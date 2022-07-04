Fenomen Şeyda Erdoğan eğilerek derin göğüs dekolteli poz verdi! Karın kasları dikkat çekti

YouTube platformunda yayınladığı makyaj videolarıyla geniş bir kitleye sahip olan Şeyda Erdoğan aynı başarısını Instagram platformunda da gösterdi. Instagram'da da yüz binlerce takipçiye sahip olan yetenekli fenomen son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ!

Fenomen Şeyda Erdoğan son pozuyla gündeme geldi.

Eğilerek poz veren Şeyda Erdoğan derin göğüs dekolteli poz verdi.

Göbeği açık elbisesiyle karın kaslarını gösteren Erdoğan'a takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

24 yaşındaki fenomen son yıllarda sosyal medya platformlarında oldukça aktif...

Erdoğan lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde aldı.

İşte Şeyda Erdoğan'ın Instagram pozları...





