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Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı! "Sanat eseri gibi"

05.09.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, Instagram gibi platformlarda sık sık içerik üreten fenomen Şeyda Erdoğan, makyaj videoları ile tanınmıştı. Makyaj içerikleri üretmeye devam eden Şeyda Erdoğan, son gönderisiyle takipçilerini hayran bıraktı.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı! "Sanat eseri gibi"

İçerikleri ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Şeyda Erdoğan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MAKYAJIYLA KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Şeyda Erdoğan dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

O poza, "Sanat eseri gibi", "Her detayı mükemmel" yorumları geldi.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

Öte yandan gönderi, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

YouTuber ve oyuncu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

Eğitimini Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı!

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