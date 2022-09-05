Fenomen Şeyda Erdoğan makyajıyla hayran bıraktı! "Sanat eseri gibi"

İçerikleri ve iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Şeyda Erdoğan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MAKYAJIYLA KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Şeyda Erdoğan dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

O poza, "Sanat eseri gibi", "Her detayı mükemmel" yorumları geldi.

Öte yandan gönderi, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

YouTuber ve oyuncu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.

Eğitimini Bayrampaşa Suat Terimer Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde aldı.





