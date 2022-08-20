Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi! "Peri gibi"

YouTube için yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Şeyda Erdoğan, son zamanlarda pozları ve kombinleriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.
Genç fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.
Takipçilerinden, "Peri gibi", "Elbise bayağı yakışmış" yorumları aldı.
O poz, yüz bini aşkın beğeni aldı.
1998 doğumlu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.
Aynı zamanda oyunculuk deneyimi de bulunuyor.
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