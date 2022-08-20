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Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi! "Peri gibi"

20.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan'ın adı, son zamanlarda paylaştığı cesur pozlarıyla anılıyor. Tatilden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Şeyda Erdoğan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi! "Peri gibi"

YouTube için yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Şeyda Erdoğan, son zamanlarda pozları ve kombinleriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Genç fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

Takipçilerinden, "Peri gibi", "Elbise bayağı yakışmış" yorumları aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

O poz, yüz bini aşkın beğeni aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

1998 doğumlu Şeyda Erdoğan 24 yaşındadır.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim aldı.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

Aynı zamanda oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

Fenomen Şeyda Erdoğan mini elbisesiyle poz verdi!

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Şeyda Erdoğan fenomen
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