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Fenomen Sibil Çetinkaya bikini altının iplerini çözerek verdiği pozla sınırları zorladı

06.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak bikinisiyle pozlar veren güzel fenomen adeta sınırları zorladı. Bikini altının iplerini çözerek poz veren Çetinkaya beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya bikini altının iplerini çözerek verdiği pozla sınırları zorladı

Ünlü Instagram fenomeni Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiriyor. Sık sık tatil pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran güzel fenomen, son olarak bikinili kumsal pozlarıyla gündeme geldi. Çetinkaya bikini altının iplerini çözerek verdiği pozla adeta parmak ısırttı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY YARATTI

Her paylaşımıyla beğeni butonunu çökerten güzel fenomen Sibil Çetinkaya, tatil paylaşımlarına devam ediyor.

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Son olarak bikinisiyle deniz kenarında pozlar veren Sibil Çetinkaya, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle olay yarattı.

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Bikini altının iplerini çözerek verdiği pozla dikkat çeken Çetinkaya'nın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerinden bazıları Sibil Çetinkaya'nın pozlarının altına, "Yok artık Sibil Hanım" ve "Eridik resmen" şeklinde yorum yaptı.

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İşte güzel fenomenin nefes kesen Instagram pozları;

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