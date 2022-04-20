Fenomen Sibil Çetinkaya'dan cesur paylaşım! Bikinili pozuna beğeni yağdı

28 yaşındaki fenomen Sibil Çetinkaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde eğitim aldı. Son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya'nın bikinili pozuna beğeni yağdı.

FENOMEN SİBİL ÇETİNKAYA'DAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Sibil Çetinkaya son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Genç fenomen bu defa bikinili pozunu paylaştı. O poza binlerce beğeni geldi.

Tiyatro deneyimi de bulunan Sibil Çetinkaya YouTube platformu için vloglar çekip yayınlıyor.

Tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Çetinkaya'dan dekolteli pozlar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde beyaz kombiniyle paylaşım yapan fenomene, "Her türlü güzelsin", "Tül perdeye benziyor" gibi yorumlar gelmişti.





