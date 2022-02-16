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Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

16.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı stiliyle dikkatleri üzerine çeken fenomen Sibil Çetinkaya'dan bu defa sırt dekolteli poz geldi. Sibil Çetinkaya'nın siyah tulumlu pozlarına yorum yağdı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan fenomen Sibil Çetinkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sibil Çetinkaya, kalçasına inen sırt dekoltesiyle yorum yağmuruna tutuldu. Çetinkaya'nın paylaşımına, ''Harikasın Sibil'', ''Yaktın buraları yine'' ve ''Kalçamı göstereceğim diye şekilden şekle girmişsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Sibil Çetinkaya, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de sırt dekolteli bir kıyafet tercih etmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya'dan kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Üniversitede Medya ve İletişim bölümünü okuyan Sibil Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Türkiye'ye döndüğünde bir süre TV8'de kamera arkasında çalışan Sibil Çetinkaya, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Geçmişte ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya'nın, Yörük tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!


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