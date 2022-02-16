Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına inen dekoltesiyle Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan fenomen Sibil Çetinkaya, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sibil Çetinkaya, kalçasına inen sırt dekoltesiyle yorum yağmuruna tutuldu. Çetinkaya'nın paylaşımına, ''Harikasın Sibil'', ''Yaktın buraları yine'' ve ''Kalçamı göstereceğim diye şekilden şekle girmişsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde de sırt dekolteli bir kıyafet tercih etmişti.

Üniversitede Medya ve İletişim bölümünü okuyan Sibil Çetinkaya, Londra'da oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndüğünde bir süre TV8'de kamera arkasında çalışan Sibil Çetinkaya, YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş kitlelerce tanındı.

Geçmişte ünlü oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya'nın, Yörük tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.



