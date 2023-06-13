Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Instagram ve YouTube'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya önceki akşam bir davete katıldı. Davet tarzıyla büyük beğeni toplayan genç fenomen kalçasına kadar inen sırt dekoltesiyle olay oldu. Ünlü ismin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fenomen Sibil Çetinkaya gold tonlarında bir elbise giydi. Göğüs dekolteli elbisesinin derin sırt dekoltesi dikkat çekti. Çetinkaya'nın iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada; 'Fiziğin çok güzel', 'Çok güzelsin', 'Yine taş gibi olmuşsun', 'Harika görünüyorsun', 'Bakmaya doyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 yılında dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi Özel Enka Okullarında tamamladı.

Mezun okuduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümüne giriş yaptı.

Daha sonrasında; Üniversite değişim programları ile Londra’ya gitti ve küçüklük hayali olan oyunculuk serüveninde adımlar attı.

Londra’da Harry Potter’ın cast direktörü Lauren Dickens’la tanıştı ve Rockliffe çalışmasında yer aldı.





