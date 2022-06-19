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Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasıyla gündemde! "Ne takma poposu?"

19.06.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya arkadaşının düğünü için pembe bir elbise tercih etti. Fenomen Sibil Çetinkaya kıvrımlarını sergilediği pozlarından sonra gündem oldu. Ünlü fenomene "Kalçana ne yaptın?" yorumları gelince açıklama da gecikmedi.

Fenomen Sibil Çetinkaya kalçasıyla gündemde! "Ne takma poposu?"

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra sosyal medya fenomeni olarak tanınan Sibil Çetinkaya yine iddialı tarzıyla gündem oldu. Arkadaşının düğünü için pembe sırt ve göğüs dekolteli bir elbise giyen Sibil Çetinkaya olay oldu. Ünlü fenomenin pozlarını görenler "Kalçalarına ne yaptın?" yorumları yağdırdı.

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Youtube üzerinde videolar çeken ve vloglar yayınlayan Çetinkaya, yorumlara toplu yanıt verdi.

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Sibil Çetinkaya gelen yorumlara yanıt olarak arkadan çekilmiş bir karesini paylaşarak "Arkadaşlar ne takma poposu ne ameliyatı haha şaka mı... Hiçbir yerimi yatırmadım hiçbir takma bir şey taktırmadım. Öyle bir şey varmış sizden öğrendim" dedi.

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