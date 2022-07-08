Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi! "Bu güzellik uyku kaçırır"

Günlük, yaşam tarzı videolarıyla geniş bir kesim tarafından takip edilen Sibil Çetinkaya, son zamanlarda pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 510 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya takipçileriyle yeni pozunu paylaştı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

O poza, "Bu güzellik uyku kaçırır", "Nutkum tutuldu" gibi yorumlar geldi.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

İlkokuldayken drama dersleri almaya başladı.

Lisans yıllarında eğitimi için gittiği Londra'da tiyatro eğitimi aldı.

Son zamanlarda paylaşımlarıyla hem sosyal medyada hem magazin gündeminde oldukça konuşuluyor.





