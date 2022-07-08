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Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi! "Bu güzellik uyku kaçırır"

08.07.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya birbirinden iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşmaya tam gaz devam ediyor. Fenomen, bikinili pozlarının ardından süper mini eteğiyle gündeme geldi.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi! "Bu güzellik uyku kaçırır"

Günlük, yaşam tarzı videolarıyla geniş bir kesim tarafından takip edilen Sibil Çetinkaya, son zamanlarda pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 510 bin takipçisi bulunan Sibil Çetinkaya takipçileriyle yeni pozunu paylaştı.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sibil Çetinkaya'nın mini etekli pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

O poza, "Bu güzellik uyku kaçırır", "Nutkum tutuldu" gibi yorumlar geldi.

Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya 28 yaşındadır.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

İlkokuldayken drama dersleri almaya başladı.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Lisans yıllarında eğitimi için gittiği Londra'da tiyatro eğitimi aldı.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Son zamanlarda paylaşımlarıyla hem sosyal medyada hem magazin gündeminde oldukça konuşuluyor.

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

Fenomen Sibil Çetinkaya süper mini eteğiyle poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
sibil çetinkaya
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