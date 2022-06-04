Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi! "Bu ne güzellik"

Sosyal medya paylaşımlarıyla genç yaşında fenomen haline gelen Yaren Alaca Instagram'da 1.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Genç fenomen cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

TikTok'un popülerliğiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran isimlerden biri de Yaren Alaca oldu.

2003 doğumlu 19 yaşındaki fenomen, Instagram'da da oldukça aktif ve geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Fenomen Alaca cesur pozlarına bir de mini şortlu pozunu ekledi.

O pozuyla yüzlerce yorum alan Alaca aynı zamanda beğeni yağmuruna tutuldu.



Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde aldı.

İşte Yaren Alaca'nın sosyal medya pozları...





