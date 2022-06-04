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  4. Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi! "Bu ne güzellik"

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi! "Bu ne güzellik"

04.06.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaren Alaca sosyal medyada göze çarpan isimlerden biri. TikTok platformu üzerinden yayınladığı videolar sayesinde ünlü olan Yaren Alaca, Instagram paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor.

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi! "Bu ne güzellik"

Sosyal medya paylaşımlarıyla genç yaşında fenomen haline gelen Yaren Alaca Instagram'da 1.3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Genç fenomen cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

TikTok'un popülerliğiyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran isimlerden biri de Yaren Alaca oldu.

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

2003 doğumlu 19 yaşındaki fenomen, Instagram'da da oldukça aktif ve geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

Fenomen Alaca cesur pozlarına bir de mini şortlu pozunu ekledi.

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

O pozuyla yüzlerce yorum alan Alaca aynı zamanda beğeni yağmuruna tutuldu.
Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

Eğitimini Marmara Üniversitesi'nde aldı.

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

İşte Yaren Alaca'nın sosyal medya pozları...

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

Fenomen Yaren Alaca mini şortlu poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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