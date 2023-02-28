Fenomen Yasemin Sakallıoğlu'dan fahiş ev kiralarına tepki! "Adım başına 2 bin TL düşüyor"

Komedi videolarıyla tanınan, ardından bazı dizi ve film projeleriyle ekranlara gelen Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kiralık ev aradıklarını belirten Yasemin Sakallıoğlu evin küçük ve pahalı olmasından yakındı. İşte tüm detaylar...

"ADIM BAŞINA 2 BİN TL DÜŞÜYOR"

Ailesi için kiralık ev aradıklarını söyleyen Sakallıoğlu bir ev bulduğunu ve kirasının 30 bin TL olduğunu söyledi. "Şöyle göz kararı bir hesapladım. Evin içinde gezsem 15 adımda bitiyor." diye yazan Sakallıoğlu, "Böylece adım başına 2.000 TL düşüyor. Vay be" dedi.

"SABAHLARA KADAR UYUMUYORUM"

Kahramanmaraş depremi nedeniyle üzüntü duyan Sakallıoğlu geçtiğimiz günlerde şu paylaşımı yapmıştı: "Saat şu an 6.20 Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye. Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim. Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum.

"ALGIM ZAYIFLADI"

"Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, dahası mücadele etmek çok kolay değil. Bunu size yazıyorum, çünkü aynıyız bunu çok iyi biliyorum. Gün içinde kendimi kitap okumaya zorluyorum. Bazen aynı satırı dört kere okuyorum. Çünkü algım zayıfladı. Dikkatim çok dağınık ve devamlı dalıp gidiyorum.

''İYİ OLACAĞIZ''

Ve bunlara ek olarak tüm vücudum kasılıyor, midem bulanıyor ve başım ağrıyor. Hepsinin sizde de olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Çünkü beraber stres bozukluğu yaşıyoruz. Ve bu çok beklenen, çok doğal ve insani bir şey.

Hepsi bize ait duygular. Ama iyi olacağız, çünkü olmak zorundayız. Yoksa hastalanacağız. O yüzden iyi olalım. Çünkü biz iyi olursak başkalarına faydalı olacağız. İyi olalım.

