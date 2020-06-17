Ferah Zeydan 70 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, midesinin bir kısmını aldırıp sıkı bir diyet uyguladı.

26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.

GÖRENLER TANIMIYOR!

Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan’ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları, şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor.

Ünlü isim, sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösteriyor.

Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu.

156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcı, kilo vermeye devam edeceğini ve hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.



Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle duyurmuştu.

