MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ferah Zeydan 70 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Ferah Zeydan 70 kilo verdi bambaşka biri oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 16:36 | Son Güncelleme

'X Factor' adlı müzik yarışmasıyla ünlendikten sonra çıkarttığı şarkılarla dikkat çeken Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermeyi başardı. İşte ünlü ismin son hali...

Ferah Zeydan 70 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Geçtiğimiz sene bıçak altına yatan Ferah Zeydan, midesinin bir kısmını aldırıp sıkı bir diyet uyguladı.

5eea04c0554285039ceb875c

26 yaşındaki şarkıcı, mide küçültme operasyonu sonrası kendi deyimiyle hayata yeniden döndü.

5eea04c0554285039ceb875a

GÖRENLER TANIMIYOR!

Aynı zamanda bisiklete binerek her gün spor yapan Ferah Zeydan’ı kilolu haliyle tanıyıp seven hayranları, şarkıcıyı artık tanımakta güçlük çekiyor.

5eea04c0554285039ceb8752

Ünlü isim, sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisinin Ferah Zeydan olduğunu ispat etmek için hayli çaba gösteriyor.

5eea05af554285039ceb875e

Bambaşka bir görüntüye sahip olan Ferah Zeydan, yeni haliyle çok mutlu.

5eea04c0554285039ceb8756

156 kilodan 86 kiloya düşen şarkıcı, kilo vermeye devam edeceğini ve hedefinin kısa zamanda 80 kilonun altına düşmek olduğunu söyledi.

5eea1448554285039ceb8774
Ferah Zeydan, bir dönem adını Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
Bensu Soral'ın köpek sevgisi Bensu Soral'ın köpek sevgisi
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşımKuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Vaka sayılarıyla ilgili flaş açıklama

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Bu ilçede hiç koronavirüs görülmedi: Gelmeyin, istemiyorum

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Dev banka 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 35 bin kişiyi işten çıkaracak

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Winnie Harlow karantina sonrası tatile çıktı

Winnie Harlow karantina sonrası tatile çıktı

Aşk Adası yarışmacıları tanışır tanışmaz battaniye altına girip dakikalarca öpüştü

Yarışmacılar tanışır tanışmaz battaniye altına girip...

Bensu Soral'ın köpek sevgisi

Bensu Soral'ın köpek sevgisi

Katy Perry: Bırak güneş içeri girsin!

'Bırak güneş içeri girsin!'

Nesrin Cavadzade: 16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı

'16 yaşındayken klima demiri saplanmıştı'

Cardi B. kalçasındaki dövmeyi yeniletti

Cardi B. kalçasındaki dövmeyi yeniletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.