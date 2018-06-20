MAGAZİN

Ferdi Tayfur'dan iddialara selfie'li yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Ferdi Tayfur'a böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu ve usta sanatçının ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı haberleri hayranlarını şoke etmişti.

Ferdi Tayfur'dan iddialara selfie'li yanıt

İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Ferdi Tayfur'un bakımını, şimdilik yardımcılarının yaptığı öne sürülmüştü.

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Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 72 yaşındaki şarkıcı, bir de fotoğraf paylaştı.

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Ferdi Tayfur, "Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan haberdir. Ben de merak ediyorum kim uyduruyor diye. Öyle bir şey yok. Muayene olmak da artık günümüzde böyle asparagas haber oluyor" dedi.

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Geçen kış Adana'da muayene amacıyla bir gece hastanede yattığını belirten sanatçı, "Biri benimle uğraşıyor ama kim? Adana'da kışın muayene olmuştum. Bir gece yatmıştım, 'tahlil yapalım' demişlerdi. O da haber olmuştu. Belki bugünkü haberler de hala onun uzantısıdır" ifadelerini kullandı.

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72 yaşındaki şarkıcı, sağlığının iyi olduğunu belirtmek adına fotoğrafını AA muhabirine WhatsApp üzerinden gönderdi.


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Anahtar Kelimeler:
ferdi tayfur diyaliz

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