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Ferdi Tayfur 'Doktorlar bana böbrek nakli önerdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ferdi Tayfur Kral FM'de yayınlanan bir programa katıldı. Tayfur, programda kendi sağlık sorunlarıyla alakalı merak edilenleri anlattı.

Ferdi Tayfur 'Doktorlar bana böbrek nakli önerdi'

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur katıldığı radyo programında yaşadığı sağlık sorununu anlattıi. Tayfur, “Böbreklerimde rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlığım ilerledi. Ben farkında değildim. Bir gün tansiyonumu ölçtüler 18 çıktı. Derhal doktora götürdüler beni. Problemi öyle öğrendim. Bir kaç defa nefes darlığı geçirdim. Doğrudan hastaneye gittim. Doktor arkadaşım diyalize bağlanmam gerektiği söylendi. Ben ilk başta diyalizden korktum. Şimdi diyalize bağlanıyorum ve gayet iyiyim. Böbrek nakli öneriyorlar. Nakille ilgili bir girişimde henüz bulunmadım” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
ferdi tayfur, doktor, böbrek nakli,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olmasaydı derdimiz söylermiydi Ferdi abimiz. Allah şifa versin
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