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Ferhat Göçer ve Ömür Gedik Yeşilçam filmi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Ferhat Göçer, karantina günlerinde Yeşilçam filmleriyle takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Film sahnelerini canlandıran Göçer, Ömür Gedik'i tavlamaya çalışırken söylediği yalanlarla dikkat çekti...

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik ile birlikte bir Yeşilçam filmini yeniden canlandırdı. Çektikleri sahnede karşısındaki kızı tavlamaya çalışan adamın ardı ardına sıraladığı yalanlar herkesi güldürdü. Göçer de Twitter hesabından ‘Güzel kız görünce hızımı alamadım” yazarak montajladığı videoyu yayınladı. Takipçilerinden çok sayıda “Devamı gelsin” yorumları gelen Göçer, “Bu karantina günlerinde hem evde keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum hem de kendimce insanları eğlendirmek istiyorum” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Ferhat Göçer, Ömür Gedik,

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