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  4. 'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Beyhan Saran'ın gençlik büyüledi

'Ferhunde Hanım' olarak tanıdık! Beyhan Saran'ın gençlik büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizileriyle ekranların unutulmaz karakterlerine hayat verdi Beyhan Saran. Pek çok kişi onu ilerleyen yaşlarında tanısa da usta isim senelerdir sanat dünyasının içinde.

Ferhunde Hanımlar dizisi 1993 ile 1999 yılları arasında yayınlandı. Daha sonra tekrar bölümleri de ekrana gelen dizide Beyhan Saran, Ferhunde Hanım karakterine hayat veriyordu.

BEYHAN SARAN KİMDİR?

1939 yılında Kars'da doğmuştur.Beyhan Saran, Ankara Devlet Konservatuarından1958 yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1977 yılında "Sırça Kümes" adlı televizyon filminde oynadı.

1993-1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide, Beyhan Saran Ferhunde Hanım karakterini canlandırırken diğer rollerde ise Baykal Saran, Güven Hokna,Melek Baykal, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Tamer Karadağlı, Meral Niron,Ayşe Nil Şamlıoğlu, Simge Selçuk, Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Hülya Gülşen Irmak, Volkan Ünal oynadı.

Bugüne kadar Ah Ana, Hayırlı Bir Konu, Bizim Evin Halleri, Yuuvadan Bir Kuş Uçtu gibi projelerde rol almıştır.

Beyhan Saran 1949 yılında tiyatrocu Ekmel Hürol ile evlenmiş, 1999 yılında eşi vefat etmiştir. Bu evliliğinden Ali Hürol isminde bir oğlu olmuştur. Ardından Baykal Saran ile evlenmiş ve 2006 yılında eşi hayata gözlerini yummuştur.

İşte Beyhan Saran ve sevilen oyuncuların zaman içindeki değişimi...

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