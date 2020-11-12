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Feribotta engelli kıza tecavüz! Otobüsün muavini...

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Feribotta engelli kıza tecavüz! Otobüsün muavini...

Eminönü'nden Harem’e geçtikleri sırada bindiği otobüsten, muavin tarafından annesine göz kulak olacağı söylenerek dışarı çıkarılan zeka engelli 18 yaşındaki kız tecavüze uğradı. Annenin olayı öğrenerek şikayetçi olması üzerine tutuklanan otobüs muavini M.E.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, orta derecede zeka geriliği bulunan mağdur kız, annesi ile birlikte Kahta'ya gitmek üzere 11 Ağustos 2020'de otobüse bindi. Daha sonra otobüsün Eminönü'nden Harem'e gitmek üzere feribota geçtiği, araçta annesiyle oturan kız, dışarı çıkmak istedi. Annesi buna izin vermedi. Bu sırada otobüste muavin olan şüpheli M.E.Ö. (34) kıza göz kulak olabileceğini söylemesi üzerine anne bunu kabul etti. Kızı otobüsten çıkaran şüpheli, vapurun asansöründe zorla kıyafetlerini çıkardıktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Kız korkarak bağırdı, sonrasında da annesinin yanına döndü.

ANNE, KIZININ İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLADI

Otobüs seyir halindeyken bir süre sonra annesine lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte lavaboya giden anne kızının istismara uğradığını anladı. Ne olduğunu sorduğunda ise kızı olanları anlattı. Müşteki annenin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli M.E.Ö. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından mağdur kız hakkında rapor düzenlenen raporda cinsel istismar izleri tespit edildi.

24 YILDAN 39 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

13 Ağustos 2020'de Kahta'da tutuklanan şüpheli M.E.Ö. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 24 yıldan 39 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli M.E.Ö, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.

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