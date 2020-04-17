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Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanıyor! 'Adliyeler kapalı olduğu için...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Son olarak Eltilerin Savaşı adlı filmde karşımıza çıkan oyuncu Ferit Aktuğ, yaptığı bir basın açıklaması ile 2011 yılında yaptığı evliliği sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan boşanıyor! 'Adliyeler kapalı olduğu için...'

Çok sayıda dizi, film ve reklamda rol aldıktan sonra “Ufak Tefek Cinayetler”de canlandırdığı Taylan karakteriyle yıldızı parlayan Ferit Aktuğ, özel hayatında sıkıntılı günler yaşıyordu. Aktuğ, 2011 yılında eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan'la nikâh masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu.

Aktuğ evliliğini sonlandırdığını yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

“2011 yılında başlayan evliliğimizi aramızda oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz aylarda karşılıklı olarak sonlandırma kararı aldık. İçinde bulunulan durum neticesinde adliyelerin kapalı olmasından dolayı boşanma akdimiz henüz gerçekleşmemiştir. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu korumanın değerinin bilincindeyiz. Bugün bazı haberlerde çıkan yanlış bilgilendirmenin aksine çocuğumuzun olmadığını belirtmek isteriz. Birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz."

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Ferit Aktuğ ve Bahar Özdoğan, Ferit Aktuğ,

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evliliği oyuncak ettiniz siz ve sizin gibiler
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