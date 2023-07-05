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Feshane'de 'satanist heykel' krizi: Güvenlik ekipleri devreye girdi, İBB suç duyurusunda bulundu! Sanatçılar saldırıyı protesto etti

05.07.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feshane restorasyon işlemlerinin ardından İBB tarafından "Artİstanbul Feshane" adıyla geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı. Sergide yer alan, heykeltıraş Gönül Nuhoğlu'nun keçi heykeline iddiaya göre 'satanist' yakıştırmasıyla zarar verildi, güvenlik ekipleri müdahale etti. İBB heykele saldırıyı yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sanatçılar da basın açıklaması yaparak protesto etti.

'Artİstanbul Feshane' adıyla, restore edilerek yeniden açılan Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' sergisinde yer alan bir esere dün kimliği belirsiz bir kişi yere düşürerek zarar verdi. İBB'den edinilen bilgiye göre, güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği kişi hakkında İBB tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sergide eserleri yer alan sanatçılar, Eyüpsultan'da bulunan Feshane'deki sergi alanında basın açıklaması yaptı. Eserin, heykeltıraş Gönül Nuhoğlu'na ait olduğu öğrenildi. 

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"SATANİST YAKIŞTIRMASIYLA TAHRİP EDİLDİ"

Sanatçı Feyyaz Yaman basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Biz artık bu mekanlarda sanat olarak kalıbımıza sığamıyoruz, bunun coşkusu ve özgüveni içerisindeyiz. Ama şimdi bu özgüveni kırmak dağıtmak ve demoralize etmek adına birtakım müdahalelerle karşı karşıya kalıyoruz. Önceki gün heykeltıraşlarımızdan Gönül Nuhoğlu'nun keçi heykeline daha önce provoke edilen satanist yakıştırmasıyla bir müdahalede bulunuldu ve tahrip edildi. Bizim muhatabımız oradaki kullanımlı aktör faillerin kendi kimlikleri asla ve asla olmayacak. Biz olayın bilincindeyiz ve farkındayız. Sanatı şu anda başka amaçlar doğrultusunda manipüle etmek isteyen ve sanatın bütün modern sanatların, en büyük itici gücü olan kendini de toplumu da eleştirme alışkanlığını ortadan kaldırmak istenen eğilimlere asla taviz vermeyeceğiz." 

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"HEPİMİZİN VE İSTANBUL'UN KAZANIMI OLACAKTIR"

Sanatçı Burak Delier tarafından okunan açıklama metninde ise şöyle dendi:

"Bağımsız sanatçılar, küratörler ve yazarlar olarak, kamusal aktörler olma sorumluluğuyla, ortak bir kent bilinçliliği etrafında Feshane'deki sergide bir araya geldik. Bu sergide devletin ve özel sektörün her türlü belirleyici etkisinden bağımsız, Özgür bir sanat arayışı, bir bellek mekanında ve ona referansla kendini ifade imkân buldu. Bize göre öncelikle bu kazanımın kendisi çok kıymetlidir. Mekanın kamusal kullanıma mükemmel bir restorasyonla açılabilmiş olması büyük bir başarıdır. Bu mekanda tüm çeşitliliğiyle bir araya gelen topluluğun "Ortadan Başlamak" adı altında bir sergi üretmesi de tarihe umutlu bir not düşmüştür. Sanat, ekonomik, siyasi, yerel ve kültürel alandaki egemen politikalarının sınırlarını ve varsayımlarını açığa vurduğu ölçüde eleştireldir. Hepimizi kapsayan ortak iyiyi amaçlayan eleştirinin ve sanatsal duyarlılığın gelişmesi yeni dünyanın kazanımı olacaktır. Bugün sanatın tüm alanlarına yönelik saldırılar karşısında her türlü eleştiri ile yüzleşmeye açık bir toplum özlemi sanatın en büyük talebidir. Bu duyguların paylaşımı hepimizin ve İstanbul'un kazanımı olacaktır."

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(DHA)

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Heykel feshane satanizm sergi

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