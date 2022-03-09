Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli bir kitap yayıncısının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası gündem oldu. Fethullahçı Terör Örgütü liderinin öldüğü önesürüldü. Bu iddia üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Peki Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Açıklama yapıldı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Gece yarısı Twitter'da 15 Temmuz darbe girişimini planlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü öne sürüldü.

Fethullah Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan bir kitap yayıncısı tarafından paylaşıldı.

FETHULLAH GÜLEN ZEHİRLENDİ Mİ?

Söz konusu paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.

Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

FETHULLAH GÜLEN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Öte yandan Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan firari Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.

