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Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Açıklama yapıldı mı?

09.03.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethullah Gülen hakkında gece yarısı sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Fethullahçı Terör Örgütü liderinin öldüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı ve basında yer alan haberler sonrası Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Açıklama yapıldı mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar....

Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Açıklama yapıldı mı?

Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli bir kitap yayıncısının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası gündem oldu. Fethullahçı Terör Örgütü liderinin öldüğü önesürüldü. Bu iddia üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Peki Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Açıklama yapıldı mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Fethullah Gülen öldü mü?

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Gece yarısı Twitter'da 15 Temmuz darbe girişimini planlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü öne sürüldü.

Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullah Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan bir kitap yayıncısı tarafından paylaşıldı.

Fethullah Gülen öldü mü?

FETHULLAH GÜLEN ZEHİRLENDİ Mİ?

Söz konusu paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.

Fethullah Gülen öldü mü?

Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

Fethullah Gülen öldü mü?

FETHULLAH GÜLEN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Öte yandan Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan firari Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini belirterek söz konusu iddiaları yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen
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