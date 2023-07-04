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  4. FETÖ'den aranan eski rektör Hoşcoşkun hastanede yakalandı

FETÖ'den aranan eski rektör Hoşcoşkun hastanede yakalandı

04.07.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

FETÖ'den aranan eski rektör Hoşcoşkun hastanede yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bugün kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, "hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından" açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti.

Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

AA

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