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FETÖ elebaşı Gülen'e Pensilvanya’da dev pankartla ‘15 Temmuz’ mesajı: ‘253 masumun canına kıyanlar…’

16.07.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi. Pensilvanya semalarında görülen uçağın kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadeleri yer aldı.

FETÖ elebaşı Gülen'e Pensilvanya’da dev pankartla ‘15 Temmuz’ mesajı: ‘253 masumun canına kıyanlar…’

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Pensilvanya’dan gelen görüntüler dikkat çekti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde araçlar ve uçakla gösteriler düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ABD'nin New York ve Pensilvanya eyaletinde anma törenleri ve gösteriler düzenledi.

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New York'un ardından Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

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Diğer taraftan ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte, "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında sabahtan yerel saatle 16.00'ya kadar tur attı.

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New York'taki Times Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde ise Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı. 15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabının sergilendiği alanda, konser dinletisi gerçekleştirildi.

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AA

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fetö Pensilvanya Fetullah Gülen 15 Temmuz darbe girişimi 15 temmuz darbe girişimi

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