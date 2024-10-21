Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga! Avrupa ve Amerika ekibi karşı karşıya... 'Hangi itiraflarda bulunacak?' sorusu dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölümü sonrası gözler ABD'ye ve örgütün bundan sonraki durumuna çevrilirken gazeteci Hande Fırat, bağlandığı CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gülen'in ölümünün Ankara tarafından teyit edildiği bilgisini paylaşan Fırat, AND'nin tutumuyla ilgili "ABD örgütün bu kavgasına karışmayacağı öngörüsü var." diye konuştu.

"FETÖ'DE KAVGA VE PARÇALANMA..."

FETÖ'nün parçalanma evresine girdiğini savunan Fırat, "Bundan sonra örgütte kavga ve bölünmeyi görme ihtimali örgütün parçalanmasının çok yüksek oranda beklemek mümkün" dedi.

CESETİ NE OLACAK?

"Fetullah Gülen'in cesedi ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Fırat, "Diğer taraftan yuvarlayarak söylemeye çalışacağım Ceseti ne olacak. Pensivlanya'daki bi mezarlığa gömüleceği düşünüyor" ifadelerini kullandı.

FETÖ İÇİNDE BÜYÜK KAVGA

Fırat konuşmasının devamında "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" dedi.

Hande Fırat, geçtiğimiz Temmuz ayında da FETÖ terör örgütü içindeki büyük kavgayı köşesine taşımıştı. "Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Okullar, para... Yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var" diyen Fırat, örgütün başına geçmek için ciddi bir kavga olduğunu belirtmişti.

3 SORUYA YANIT ARANIYOR

Gazeteci Barış Pehlivan da FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt için kavganın yaşanacağına dikkat çekti.

Pehlivan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti;

"Fethullah Gülen’in ölümünden sonra üç noktaya bakmak gerek:

On milyarlarca dolarlık sermayeyi kimler kontrol edecek?

Cenazeye kimler katılacak, kimler saf dışı bırakılacak?

Örgütün yeni yönetiminde yer alamayanlar hangi itiraflarda bulunacak?" diye sordu.

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), 13 Eylül'de Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülemişti.