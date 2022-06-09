Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan, yapımcılığını Özcanlar Yapım Sarayı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Ömer Sinir’in, senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.



GİBİ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

Gibi'de Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan ile birlikte başrolü paylaşan Feyyaz Yiğit, sosyal medya hesabından 3. sezonla ilgili paylaşım yaptı.

Gibi'nin yeni sezon çekimleri yakında başlayacak.

Dizinin yeni bölümleri sonbaharda Exxen'de yayınlanacak.

Gibi'de Yılmaz ve İlkkan isimli iki karakterin sürekli birbiriyle didişmelerinden ortaya çıkan olumsuz olayları işliyor.

