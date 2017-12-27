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Fi dizisinden Yasemin Allen de ayrıldı! 'Sahnelerim bitti'

Fİ HABERLERİ | 27.12.2017 01:05 | Son Güncelleme 2 saat önce

Oyuncu Yasemin Allen, ikinci sezonu 'Çi' ile dijital ortamda yayınlanan 'Fi' dizisindeki sahnelerinin bittiğini açıkladı.

Fi dizisinden Yasemin Allen de ayrıldı! 'Sahnelerim bitti'

Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan ve Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Fi dizisinin ikinci yeni sezonu Çi 9 Kasım'da izleyici ile buluşmuştu. Yeni sezonda Nur Fettahoğlu'ndan sonra Yasemin Allen diziye veda ettiği açıkladı.

Yasemin Allen, ‘Çi’ kadrosuna 3 hafta önce katılmıştı. Ancak kitabın yazarı Azra Kohen, geçtiğimiz günlerde dizinin bu sezon biteceğini açıklamıştı.

Yasemin Allen'dan 'Çi'ye veda
Oyuncu Yasemin Allen, ikinci sezonu 'Çi' ile dijital ortamda yayınlanan 'Fi' dizisindeki sahnelerinin bittiğini açıkladı. Yasemin Allen, ‘Çi’ kadrosuna 3 hafta önce katılmıştı. Dizinin biteceği yönündeki sorular üzerine 28 yaşındaki Allen, “Setleri çok özlemiştim. Güzel bir projeydi. Ne yazık ki, haberler doğru. Artık yeni teklifleri değerlendireceğim. Çünkü benim ‘Çi’deki sahnelerim bitti” şeklinde konuştu.

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Fi yeni sezon Çi'ye 3. bölümle dahil olan Yasemin Allen, dizide Ece karakterine hayat veriyor. Bale okulunun başarılı öğrencilerinden olan Ece'nin yolu Deniz ve Duru'yla kesişiyor.

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