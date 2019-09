Fikret Orman depremi! Bırakacağını açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman düzenlendiği basın toplantısında istifa kararı aldığını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "7.5 seneden bu yana her saniyem, her anım Beşiktaş için geçti. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz. Beşiktaş'a başkan olduğum süre içerisinde kimsenin kaldıracak noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Hiçbir zaman tribünlerle bir yere gelmedim. Kimsenin yardımını almadım. Sadece Beşiktaş taraftarının desteğini aldım. Göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalarda Beşiktaş'ın taraftar oranı %16 civarıydı. Her şeyden evvel Beşiktaş'ın moralini toparlayıp marka değerine yatırımlar yaptık." dedi.

Feda ile başladıklarını hatırlatan Fikret Orman, "Feda senesi zor bir seneydi. O zamanlarda da kimseden yardım istemedim, kimsenin kapısını çalmadım, öyle kampanyalar falan düzenlemedim. O dönemde stadın iznini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Çoğu kişi stadı yapmamıza karşıydı ama bizim arkamızda durdu. Stadın her milimetresinde benim alın terim var. Gezi olaylarının tam göbeğindeydik. Buradan kepçeyi çaldılar hatta. O bile olay oldu. Hem siyaset hem taraftar bazında olayı yönetmek zor bir süreçti. Gayet güzel yönettiğimizi düşünüyorum. Stat yapılana kadar göçebe gibi oynadık. FFP ve 3 Temmuz nedeniyle 2 sene Avrupa'ya gidemedik. Tüm maçları deplasmanda oynadık, bir gelirimiz yoktu." diyerek zor günler geçirdiklerini belirtti.