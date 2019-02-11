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100 milyon dolarlık inciyi 10 yıl yatağının altında sakladı

BBC BBC
11.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Filipinli bir balıkçı, 10 yıldan uzun bir süredir evinde sakladığı dev inciyi belediyeye teslim etti.

100 milyon dolarlık inciyi 10 yıl yatağının altında sakladı

34 kilo ağırlığındaki incinin gerçek olduğunun kanıtlanması halinde değerinin 100 milyon doları geçebileceği belirtiliyor.

Yerel Palawan News sitesinin haberine göre adı açıklanmayan balıkçı, 30 santimetre genişliğe ve 67 santimetre uzunluğuna sahip incinin, teknesinin çıpasına takıldığını, suya dalarak çıpayı kurtardığını söyledi.

Balıkçının incinin gerçek değeri konusunda fikri olmadığı ve uğur için yatağının altında tuttuğu belirtiliyor.

Yerel yetkililere göre, balıkçı daha sonra sergilenmesi için inciyi Puerto Princesa belediyesinde turizm görevlisi olan teyzesi Aileen Cynthia Maggay-Amurao'ya teslim etti. İnci şimdi belediye binasında bir camekan içinde sergileniyor.

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Maggay-Amurao, Guardian gazetesine, incinin gerçek olup olmadığını belirlemek için uzmanların yardımına ihtiyaçları olduğunu belirterek "İnternette yaptığımız araştırmada hiç bu kadar büyük bir incinin kaydına rastlamadık" dedi.

Balıkçının 10 yıl boyunca, balığa çıkmadan önce şans getirmesi için her sabah inciye dokunduğu söyleniyor.

Dünyanın en büyük incisi rekoru 1939'da yine Palawan adasında bulunan Lao Tzu adlı inciye ait. 6.4 kiloluk inciye 2003'te 93 milyon dolar değer biçilmişti.

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FİLİPİNLİ balıkçı inci YATAK ALTI

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