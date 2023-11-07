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    4. Filipinli radyo spikeri Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü! O anları takipçileri saniye saniye izledi

    Filipinli radyo spikeri Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü! O anları takipçileri saniye saniye izledi

    07.11.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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    Filipinler'de bir radyo sunucusu evinde Facebook'ta programını canlı olarak yayınlarken vurularak öldürüldü. Takipçilerinin gözü önünde vurulan 57 yaşındaki Juan Jumalon hayatını kaybetti.

    Filipinler'de 57 yaşındaki Juan Jumalon isimli radyo programı sunucusu dinleyici gibi evine giren bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada Jumalon, kimliği tespit edilemeyen saldırgan tarafından sırtından iki kez vurularak öldürüldü. Saldırgan, dışarıda motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı. BBC'nin haberine göre, radyocunun eşi onu hemen yerel bir hastaneye kaldırdı ancak vardığında öldüğü açıklandı.

    KANLAR İÇİNDE SANDALYESİNE YIĞILDI

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    Canlı yayında kaydedilen görüntülerde "DJ Johnny Walker" olarak da bilinen Jumalon'un, iki el silah sesi duyulmadan önce duraksadığı ve kameranın dışına baktığı görülüyor. Fon müziği çalarken kanlar içinde sandalyesine yığılıyor.

    CNN'e göre Polis Yüzbaşı Diore Libre Ragonio, yetkililerin en az üç şüpheliyi tespit ettiğini ve saldırının Jumalon'un işiyle mi yoksa kişisel meseleleriyle mi ilgili olduğu da dahil olmak üzere olası nedenleri araştırdıklarını söyledi.

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    cinayet Sunucu radyo

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