Filipinli radyo spikeri Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü! O anları takipçileri saniye saniye izledi

Filipinler'de 57 yaşındaki Juan Jumalon isimli radyo programı sunucusu dinleyici gibi evine giren bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Facebook'ta canlı yayın yaptığı sırada Jumalon, kimliği tespit edilemeyen saldırgan tarafından sırtından iki kez vurularak öldürüldü. Saldırgan, dışarıda motosikletle bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı. BBC'nin haberine göre, radyocunun eşi onu hemen yerel bir hastaneye kaldırdı ancak vardığında öldüğü açıklandı.

KANLAR İÇİNDE SANDALYESİNE YIĞILDI

Canlı yayında kaydedilen görüntülerde "DJ Johnny Walker" olarak da bilinen Jumalon'un, iki el silah sesi duyulmadan önce duraksadığı ve kameranın dışına baktığı görülüyor. Fon müziği çalarken kanlar içinde sandalyesine yığılıyor.

CNN'e göre Polis Yüzbaşı Diore Libre Ragonio, yetkililerin en az üç şüpheliyi tespit ettiğini ve saldırının Jumalon'un işiyle mi yoksa kişisel meseleleriyle mi ilgili olduğu da dahil olmak üzere olası nedenleri araştırdıklarını söyledi.