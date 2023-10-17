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    4. Dolandırıldığını söyledi cezasını kendisi vermek istedi! Sokak ortasında elektrik kablosuyla dakikalarca darp etti

    Dolandırıldığını söyledi cezasını kendisi vermek istedi! Sokak ortasında elektrik kablosuyla dakikalarca darp etti

    17.10.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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    Çin'de kaydedilen bir görüntü kısa sürede ülkenin gündemine yerleşti. Elinde bıçağı bulunan bir adam çevresindekileri uzaklaştırırken sokak ortasında dolandırıcı olduğunu iddia ettiği bir kadını elektrik kablosuyla dakikalarca darp etti. Polisin olaya müdahale etmesiyle genç kadın kurtarıldı.

    Çin'in doğusundaki Shandong Eyaletindeki Wudi ilçesinde bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde 36 yaşındaki Tian Mougguo isimli bir adam kendisini 200 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon 800 bin TL) dolandırdığı iddia edilen kadını sokak ortasında elektrik kablosuyla dövdü. Tanıklar, Mougguo'nun 34 yaşındaki Shao Shuang olduğu belirlenen kadını sekiz dakika boyunca dövdüğünü izledi.

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    POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

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    Yerel basında çıkan haberlere göre polis, kadının aralarında Mougguo'nun da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığını doğruladı. Saldırının ardından polis çağrıldı ve Shao Shuang tedavi için hastaneye kaldırıldı. Mougguo tutuklandı ve polis nezaretinde kalmaya devam ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin dolandırıcılık

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