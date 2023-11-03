Oğlu ve gelininin yatak odasına gizli kamera yerleştiren kayınvalidenin savunması şaşkına çevirdi! Görüntüleri komşularına izlettiriyormuş

Tayvan'da geçen yıl evlenen çift damadın ailesiyle birlikte yaşamaya karar verdi. Kayınvalide gelini ve oğlunun yatak odasına çiftten habersiz bir şekilde kamera yerleştirdi. İkilinin özel görüntülerini kaydeden kayınvalide bu görüntüleri komşularına gönderdi.

KOMŞUSU HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Komşunun durumu geline itiraf etmesinden sonra ismi açıklanmayan genç kadın kayınvalidesiyle yüzleşti. Kayınvalide ise oğlu ve gelinin yeni çocukları olduğu için bebeklerine göz kulak olmak adına odalarına gizli kamera yerleştirdiğini söyleyerek kendisini savundu.