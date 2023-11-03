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    4. Oğlu ve gelininin yatak odasına gizli kamera yerleştiren kayınvalidenin savunması şaşkına çevirdi! Görüntüleri komşularına izlettiriyormuş

    Oğlu ve gelininin yatak odasına gizli kamera yerleştiren kayınvalidenin savunması şaşkına çevirdi! Görüntüleri komşularına izlettiriyormuş

    03.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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    Oğlu ve gelininin yatak odasına gizli kamera yerleştiren kayınvalidenin savunması şaşkına çevirdi! Görüntüleri komşularına izlettiriyormuş

    Tayvan'da yaşanan bir olay kısa sürede ülke gündemine yerleşerek herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. İsmi açıklanmayan bir kayınvalide oğlu ve gelinin yatak odasına gizli kamera yerleştirerek onları saniye saniye takip etti. Özel görüntülerini izlediği komşulardan biri durumu geline açıklayınca gerçek ortaya çıktı.

    Tayvan'da geçen yıl evlenen çift damadın ailesiyle birlikte yaşamaya karar verdi. Kayınvalide gelini ve oğlunun yatak odasına çiftten habersiz bir şekilde kamera yerleştirdi. İkilinin özel görüntülerini kaydeden kayınvalide bu görüntüleri komşularına gönderdi.

    KOMŞUSU HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

    Komşunun durumu geline itiraf etmesinden sonra ismi açıklanmayan genç kadın kayınvalidesiyle yüzleşti. Kayınvalide ise oğlu ve gelinin yeni çocukları olduğu için bebeklerine göz kulak olmak adına odalarına gizli kamera yerleştirdiğini söyleyerek kendisini savundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayvan gizli kamera

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