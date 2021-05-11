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Filistinli küçük çocuğun şehit olan babasına vedası yürekleri dağladı

11.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda babası ve abisini kaybeden Filistinli çocuğun, cenaze töreninde sevdiklerine vedası yürekleri burktu.

Filistinli küçük çocuğun şehit olan babasına vedası yürekleri dağladı

Sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüde, 12 yaşındaki küçük Bera, ağlayarak, babası Sabır Süleyman (39) ve abisi Muhammed Süleyman'ın (16) omuzlarda taşınan cenazelerinin arkasından koşuyor ve babasına son kez bakmak istediğini söylüyor.

"ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN BABACIĞIM"

Cenaze alayına yetişen ve babasına dokunmaya çalışan küçük çocuk, gözyaşları içinde "Allah yolunu açık etsin babacığım." diyor.

Küçük çocuğun bu acılı vedası, cenazeye katılan diğer Filistinlileri de gözyaşlarına boğdu.

Sabır Süleyman ve oğlu Muhammed, İsrail uçaklarının Cibaliya kentinin doğusundaki Tel el-Kaşif bölgesine düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

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İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Buna karşılık İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistin şehit oldu, 115 kişi yaralandı. (AA)

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