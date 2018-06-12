Filiz Akın'dan kötü haber!

Yeşilçam’ın ünlü ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Onur Akay, "Geçen hafta Marakeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabilmiş.
Filiz Akın, ‘Takviyelerle, ailem, arkadaşlarım, dostlarım kısa zaman dilimleri içinde bana çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Şükretmek ve hayata katılabilmek güzel şey 'dedi.
Usta sanatçımıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kullanarak yazısında Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
ŞAHDAMARINA STENT TAKILMIŞTI
Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şahdamarına stent takılması ameliyatıyla, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla yine kıl payı kurtulmuştu.
FİLİZ AKIN KİMDİR?
Aktris, yazar. Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Akın, 60'lı yıllardan günümüze rol aldığı sayısız filmde bir çok farklı karakteri canlandırmış, zerafet ikonu olmuştur. Güzelliği ve asaletiyle romantik temalı Türk filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olan Akın'ın önemli filmlerinden bazıları; Reyhan, Utanç, Umutsuzlar, Prangasız Mahkumlar, Ankara Ekspresi, İki Gemi Yanyana ve Gurbet Kuşları'dır.
2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Gerçek adı Suna Akın’dır. Annesi Leman hanımdır. TED Ankara Koleji'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne kaydolan Akın, başarılı bir öğrenciydi. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilen, mimar olmak istemesine rağmen bir turizm acentasında çalışmaya başlayan Akın, 2 yıl süreyle şef olarak görev yaptı. Kolej yıllarından bir arkadaşının tavsiyesiyle sinema sektörüne girmeyi düşünmeye başlayan Akın, 1962'de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazandı. Yeşilçam’a adım atmasında önemli olan bu gelişmeden sonra Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı Akasyalar Açarken filmiyle sinema kariyeri başladı. Ardından Şakayla Karışık adlı filmde Ajda Pekkan'la başrolü paylaşan oyuncu, Kadın Berberi ve Kadın Terzisi filmlerinde canlandırdığı rollerle adını geniş kitlelere duyurdu.
Filiz Akın, dramadan komediye birçok farklı türde oyunculuğunun zirvesindeydi. Film yönetmeni Atıf Yılmaz ve Fikret Hakan’la nişanlandı. 1964 yılında izleyiciyle buluşan Yankesici Kız adlı filmdeki oyunculuğuyla da övgüler alan aktris, o dönemde yapımcı ve yönetmen olan Türker İnanoğlu ile tanıştı. İnanoğlu yönetimindeki birçok filmde başrolde oynayan Akın, bir süre sonra ünlü rejisörle 1964 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten İlker İnanoğlu (d. 20.08.1965) adında bir erkek çocukları oldu.
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