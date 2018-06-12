Filiz Akın'dan kötü haber!

Yeşilçam’ın ünlü ismi Filiz Akın’dan üzen haber! Onur Akay, "Geçen hafta Marakeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabilmiş.

Filiz Akın, ‘Takviyelerle, ailem, arkadaşlarım, dostlarım kısa zaman dilimleri içinde bana çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Şükretmek ve hayata katılabilmek güzel şey 'dedi.

Usta sanatçımıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kullanarak yazısında Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'le yıllar önce çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

ŞAHDAMARINA STENT TAKILMIŞTI

Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şahdamarına stent takılması ameliyatıyla, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla yine kıl payı kurtulmuştu.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Aktris, yazar. Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından biri olan Akın, 60'lı yıllardan günümüze rol aldığı sayısız filmde bir çok farklı karakteri canlandırmış, zerafet ikonu olmuştur. Güzelliği ve asaletiyle romantik temalı Türk filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olan Akın'ın önemli filmlerinden bazıları; Reyhan, Utanç, Umutsuzlar, Prangasız Mahkumlar, Ankara Ekspresi, İki Gemi Yanyana ve Gurbet Kuşları'dır.