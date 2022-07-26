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Film gerçek oldu! 33 yıl sonra suçundan aklandı

26.07.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde siyahi Steve Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi. Mahkeme esnasında olduğu gibi basın mensupları karşısında da sessizliğini koruyan Lopez, 15 yaşında üzerine atılan iftiradan 48 yaşında kurtulmuş oldu.

Film gerçek oldu! 33 yıl sonra suçundan aklandı

ABD'nin New York eyaletinde, 1989'da Central Park'ta beyaz bir kadına tecavüz ve darp suçlamasıyla içeri atılan 6 gençten sonuncusu Steve Lopez, bugün hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

New York İlçe Bölge Savcısı Alvin Bragg, Manhattan'daki mahkeme binasında düzenlediği basın açıklamasında, yaklaşık 33 yıl önce Central Park'ta gece yürüyüş yapan beyaz bir genç kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla hapis yatan 6 siyahi ve Latin gençten sonuncu olan Steve Lopez'in geç de olsa suçsuz olduğunun ortaya çıkması ve aklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adaletin yerini bulması için çaba gösteren Lopez'in avukatı Eric Renfroe ve mahkeme heyetine teşekkür eden Bragg, "Bay Lopez'in mahkumiyetini iptal etme ve aleyhindeki iddianamenin reddedilmiş olmasından onur duyuyorum. Yargıç Ellen Biben ve tüm adalet sistemimize bunun gerçekleşmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Bragg, "Bunun gibi yakından takip edilen bir konuda bugün hakimin verdiği kararın, sistemimizde adaletsizliği algılayanları hareket ettirmeye yardımcı olacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Steve Lopez'in avukatı Eric Renfroe ise, "Bu sonuç, işlemedikleri suçları kabul etmek zorunda kalanlar için adalet sisteminin pek sık yaptığı bir şey değil. Bunun bugün gerçekleşmesine sevindim." ifadesini kullandı.

Mahkeme esnasında olduğu gibi basın mensupları karşısında da sessizliğini koruyan Lopez, 15 yaşında üzerine atılan iftiradan 48 yaşında kurtulmuş oldu.

CENTRAL PARK FİVE DAVASI

New Yorkluların yoğun ilgi gösterdiği ve "Central Park Five" olarak adlandırdığı olayda, siyahi ve Latin kökenli 6 genç, 28 yaşındaki Trisha Meili'ye tecavüz etmek ve ölüme terk etmek suçlamalarıyla tutuklanmış, suçlarını itiraf eden gençlerin, gerçek zanlının tespit edilmesiyle suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayda adı geçen Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise ve Yusef Salaam, 2002'de serbest kaldıktan sonra, New York şehir yönetimine, üzerlerine attıkları iftira için 41 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Polislerin tecavüz suçunu zorla kabul ettirmeye çalıştıkları Lopez ise iddiaları bir türlü kabul etmemiş, ancak tecavüzle yargılanmaktan korktuğu için aynı mekanda bir erkek koşucuya yapılan darp suçunu, hiç alakası olmadığı halde, kabul etmek zorunda kalmıştı.

Bu nedenle, diğer 5'liden ayrılan ve hikayesi arka planda kalan Lopez'in aynı davadan aklanması arkadaşlarından 20 yıl sonra gerçekleşebildi. (AA)

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