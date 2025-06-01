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Filmlere konu olacak hırsızlık olayı! Yüzyıllar öncesinden o döneme ait... Yurt dışına çıkartacaklarmış!

Yurt dışına kaçırılmak istenen 19. yüzyıla ait başsız mermer heykel, polis operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Filmlere konu olacak hırsızlık olayı! Yüzyıllar öncesinden o döneme ait... Yurt dışına çıkartacaklarmış!
Çiğdem Sevinç

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

ÇARŞAFA SARMIŞLAR

Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

AA-20250601-38148364-38148363-EDIRNEDE_OTOMOBILIN_BAGAJINDA_NEOKLASIK_DONEME_AIT_KADIN_HEYKELI_ELE_GECIRDI

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Edirne bagaj çarşaf
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