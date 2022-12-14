Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen iki aylığına babalık iznine çıkıyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen,ülkenin güvenliğinin emin ellerde olacağına inandığını söyleyerek ocak başından şubat sonuna kadar iki aylık süreyle babalık iznine ayrılacağını söyledi.

“SADECE FOTOĞRAFLA HATIRLAMAK İSTEMİYORUM”

Kaikkonen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kaikkonen, "Ocak-şubat için babalık iznine çıkıyorum. Çocuklar sadece bir süreliğine küçük olacaklar ve ben bunu sadece fotoğraflarla hatırlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Finlandiya yasalarına göre, çocuk doğduktan sonra iki ebeveynin de izin hakkı var. Bu hakkı tek seferde yalnızca bir ebeveyn kullanabiliyor.Anne ve baba 18 gün boyunca aynı anda izin kullanabiliyor. Söz konusu iznin toplam süresi 320 iş günü olarak hesaplanıyor. Bir ebeveyn kendi izninin en fazla 63 gününü eşine devretme hakkına sahip. (AA)