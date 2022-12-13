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  4. Yeni Zelanda’da dev sigara yasağı! 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak

Yeni Zelanda’da dev sigara yasağı! 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak

13.12.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da sigara ile mücadele kapsamında yeni bir yasak onaylandı. Bir sonraki neslin sigara kullanması resmen yasaklayan yasağa göre 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak. 2023 yılından sonra yürürlüğe girmesi beklenen yasa ülkenin 2025 yılına kadar tamamen sigarasız hale getirmek için geliştirilen programın en önemli adımı olarak kabul edildi.

Yeni Zelanda’da dev sigara yasağı! 2008 yılından sonra doğanlar ömür boyu sigara satın alamayacak

Yeni Zelanda ülkedeki sigara kullanımını azaltmak ve tamamen dumansız bir hava sahası oluşturmak için tütün yasağını onaylayan yasayı kabul etti. Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılından sonra doğanlara sigara satışı ömür boyu yasaklandı. Ülkede 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere alınan karar, 2023’te yürürlüğe girecek.

“YASAL OLARAK TÜTÜN SATIN ALAMAYACAK”

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, çok sayıda kanser türü gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak" ifadelerini kullandı.

Vernall, 15 yaşın altındakilerin hiçbir zaman sigara alamayacağını söyleyerek, "Gençlerin sigaraya başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle genç nesle tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakiler hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda sigara

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