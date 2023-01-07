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Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyor

07.01.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisine Mine Tugay'dan sonra yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de kadroya dahil oluyor. Çelik dizide "Efe" rolünü oynayacak.

Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine dahil oluyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Mine Tugay'ın ardından yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de konuk oyuncu olacak.

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5 BÖLÜM OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burcu Alptekin'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay "Defne" rolüyle konuk olmuştu. Tugay'ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor. Dizide "Efe" rolünü oynayacak olan Çelik, gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun dizide 5 bölüm kalması planlanıyor.

Fırat Çelik son olarak BluTv'de yayınlanan Saklı dizisinde Hazar Ergüçlü ile başrolü paylaşmıştı.


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