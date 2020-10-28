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Fırat Tanış Arıza dizine konu oluyor!

28.10.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Fırat Tanış Arıza dizine konu oluyor!

Show TV'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Arıza'nın 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk olacak. Konuk oyuncu olarak Arıza ekibine katılan isim ise sevilen oyuncu Fırat Tanış!

Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Fırat Tanış konuk oluyor.

Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

A.Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.

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