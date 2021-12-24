Fitness fenomeni, güzellik tüyolarını paylaştı! “Kolay olmuyor” diyerek hayranlarına seslendi

Özellikle yaz aylarına girerken genel olarak bir diyet yapma akımı başlar. Bu akımla birlikte kilo verenler olduğu gibi katı diyet ve sıkı bir egzersiz programı yapmalarına rağmen kilo vermeyi başaramayanların sayısı da bir hayli fazla. Bir fitness fenomeni olan Lauren Simpson, toplumda kalıp haline gelmesine rağmen kilo verme sürecinde yapılan yanlışları paylaştı.

“İHTİYACINIZ OLMAYAN ŞEYLERE YÖNELMEYİN”

Avustralya’da yaşayan fitness antrenörü, yağ kaybetmek için detoks içeceklerine veya özel karışımlı çaylara ihtiyaç olmadığını dile getirdi. Diyet kapsamında uzun saatler aç kalmaya neden olan oruç sistemi ve bel eğitmenlerini eleştiren Simpson, “Vücudunuz günlük olarak detoks için ihtiyaç duyduğu her şeye zaten sahip. Karaciğeriniz, böbrekleriniz ve cildiniz... Bunlar doğal detoks kaynağı olarak size ve bedeninize hizmet ediyor” dedi.

Sihirli değnek değmiş gibi bir anda kilo kaybetmenin ve fit bir vücuda sahip olmanın mümkün olmadığını belirten Simpson, “Hızlı bir çözümü yok. Yağ kaybetmek ve bunun devamlı olmasını istiyoranız kolay olmuyor. Öncelikle bunu kabul edin. Ardından ise daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaklaşıma adım atın” diye konuştu.



