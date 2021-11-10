Fitness fenomeni olarak ünlenen isim diyet listelerini alt üst etti! “Kilo vermek için daha çok yemelisiniz”

Sosyal medyada 40 binden fazla takipçisi bulunan Lauren, kilo verme sürecinde kalori arttırmanın korkulacak bir adım olmadığından bahsetti. Katı diyetler ve uzun saatler boyunca aç kalmanın vücudu daha sağlıksız bir hale getirdiğini ifade eden Lauren, “Günlük kalori alımındaki artış yağ kaybına neden olabilir. Bu noktada çok kısıtlayıcı bir durum söz konusu olmadığı için aşırı yemek yeme isteği olmuyor. Bu yüzden yiyecek alımı aslında daha düşük” dedi.

“BEDENİNİZİ KABUL ETMEYİ ÖĞRENİN”

Yiyecek alımını arttırmanın fitness yolculuğunda yardımcı olduğunu belirten Lauren, “Daha kolay kas kazanabilirsiniz. Bu da aslında metobalizmayı arttırır. Antreman için daha fazla enerji verir. Birçok kişi için kilo verme aşamasında yağ kaybı hedef değildir” dedi.

Kişilerin sağlıklı olduğu sürece bedenlerini kabul etmelerini ve mutlu olmalarını tavsiye eden Lauren, “Sağlıksız kilo verme hedeflerinin peşinden koşmayı bırakın ve kendi yolculuğunuzda olduğunuzu takdir edin. Amacınız yağ veya kilo vermek olmak zorunda değil.” diye konuştu.



