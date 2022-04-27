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Fitness fenomeni Lisa Del Piero erkekleri cinsel ilişki oyuncakları için terk ettiğini söyledi! “Böyle mutluyum”

27.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan 25 yaşındaki fitness fenomeni Lisa Del Piero, erkek arkadaş istemediğini ve evliliği düşünmediğini söyleyerek sosyal medyanın gündemine yerleşti. Erkeklere güvenmediğini ve cinsel ilişki oyuncakları için onları terk ettiğini ifade eden Piero, “Böyle mutluyum” diyerek toplumsal kalıplara meydan okudu.

Fitness fenomeni Lisa Del Piero erkekleri cinsel ilişki oyuncakları için terk ettiğini söyledi! “Böyle mutluyum”

Sosyal medya hesabında yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Alman fitness fenomeni Lisa Del Piero, sağlıklı yaşam tüyoları ve spor tavsiyeleri sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Spor yapmanın hayatındaki en büyük keyif olduğundan söz eden Piero, özel yaşamından erkekleri tamamen çıkarttığını söyledi. Erkeklerin beklentilerini karşılayamadığını ve onlarla mutlu olmadığını ifade eden Piero, onların yerini ise cinsel ilişki oyuncaklarının aldığını itiraf etti.

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“MUTLULUĞUMU BAŞKASINA BAĞLAYAMAM”

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Üç yılda sadece bir kişiyle sevgili olduğunu ifade eden Piero, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam. Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” dedi.

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