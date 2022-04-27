Fitness fenomeni Lisa Del Piero erkekleri cinsel ilişki oyuncakları için terk ettiğini söyledi! “Böyle mutluyum”

Sosyal medya hesabında yaklaşık 900 bin takipçisi bulunan Alman fitness fenomeni Lisa Del Piero, sağlıklı yaşam tüyoları ve spor tavsiyeleri sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Spor yapmanın hayatındaki en büyük keyif olduğundan söz eden Piero, özel yaşamından erkekleri tamamen çıkarttığını söyledi. Erkeklerin beklentilerini karşılayamadığını ve onlarla mutlu olmadığını ifade eden Piero, onların yerini ise cinsel ilişki oyuncaklarının aldığını itiraf etti.

“MUTLULUĞUMU BAŞKASINA BAĞLAYAMAM”

Üç yılda sadece bir kişiyle sevgili olduğunu ifade eden Piero, “Mutluluğumu başkasına bağlayamam. Kendimi çok seviyorum ve yalnız başıma mutlu olabiliyorum. Zamanımın büyük bir bölümünü kendimi dinleyerek ve spor yaparak geçiriyorum. İstediklerimin farkındayım. Kendimin her şeyden önemli olduğunu biliyorum” dedi.



