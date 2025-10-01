YEMEK

Fiyatı asgari ücretten bile fazla... Dünyanın en pahalı 'bir fincan kahvesi'

Dünyanın en pahalı kahvesi tescillendi. Dubai'de satışa sunulan bir fincan kahve 2.500 dirhem yani 680 dolara satılarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. Türk lirasına çevirince 28 bin liradan fazla yapan kahveyi kimin içtiği ise şirket tarafından açıklanmadı.

Ufuk Dağ

Dubai'deki bir kahve dükkanı, şimdiye kadar servis edilen en pahalı kahve fincanı için 2.500 dirhem yani 680 dolar değerinde ücret alarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİLER

Dubai genelinde dört, BAE genelinde ise 11 şubesi bulunan lüks bir kahve dükkanı olan Roasters, 'en pahalı fincan kahve' kategorisinde yeni Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi oldu. 13 Eylül'de, şirketin Dubai Şehir Merkezi Bulvarı'ndaki amiral gemisi konumunda bulunan şubede bir personel adı açıklanmayan bir müşteriye, güzel desenleriyle bilinen Japonya'dan özel yapım, el yapımı Edo Kiriko kristal bir bardağa V60 yöntemiyle demlenmiş bir doz kahve koydu. Kahve, Panama'daki dünyaca ünlü Hacienda La Esmeralda çiftliğinden gelen son derece nadir Panama Geisha çekirdekleriyle hazırlandı ve yanında bir dilim tiramisu ve aynı Geisha çekirdekleriyle tatlandırılmış çikolatalı dondurma ile servis edildi.

ADINI LÜKSLE ANMAYA DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay düzenlenen 'Panama 2025'in En İyileri' müzayedesinde Hacienda La Esmeralda'dan 20 kilogramlık yıkanmış Geisha kahvesinin tamamını 604.000 dolara satın alarak küresel kahve sektörünü şaşkına çeviren Roasters, yakın zamanda gerçekleştirdiği başarılı dünya rekoru denemesiyle lüks kahve dükkanı olarak ününü bir kez daha pekiştirdi.

EN ÇOK O İLGİ ÇEKTİ

Çiçeksi, meyveli ve turunçgil notalarıyla bilinen nadir Geisha kahve çekirdekleri, rekor kıran etkinliğin ana ilgi odağıydı. Özel yetiştirilmiş bir barista, sıcaklık kontrollü bir su ısıtıcısı ve V60 damlatıcı kullanarak kahveyi masa başında hazırladı ve dünyanın en pahalı kahvesini tatma ayrıcalığı için 2.500 dirhem (680 dolar) ödeyen gizli müşteriye gönderdi.

MÜŞTERİNİN KİMLİĞİNİ BİLİNMİYOR

Müşterinin adı kamuoyuna açıklanmadı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Konstantin Harbuz, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmenin ekibin özverili bir çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

