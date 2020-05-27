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Flaş iddia... Arda Turan Galatasaray'a imzayı atıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2020 19:45 | Son Güncelleme

Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak başkan Mustafa Cengiz'in veto etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmeyen Arda Turan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda yerli ve bonservisi elinde oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılılarda gündemdeki isimlerden biri de Arda Turan oldu.

GALATASARAY'DAN ARDA TURAN HAMLESİ

Cimbom'da Fatih Terim, kış transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski öğrencisi kadroda istemiş ancak transfer Mustafa Cengiz engeline takılmıştı.Turuncu-lacivertli takımla yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan milli futbolcu da boşta kalmıştı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncunun geleceği merak konusu olurken, sarı-kırmızılı takımdan flaş bir Arda Turan hamlesi geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray eski kaptanının önümüzdeki dönem sarı-kırmızılı formayı giymesi planlanıyor. Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun da eski takım arkadaşı olan Arda Turan, Kolombiyalı yıldızı kariyerinde en iyi anlaştığı isimlerden biri olarak görüyor.

İSTANBUL'DA DA GÖRÜŞÜYORLAR

Falcao ile Atletico Madrid döneminde çok uyumlu bir görüntü çizen Arda, İstanbul'da da dostluklarını sürdürüyor. Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle birlikte eski futbolcusuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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